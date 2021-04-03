خبير أمن معلومات: شهادة جوجل توفر عمل في 6 أشهر فقط وإنقاذ للطالب

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن هناك مشروع من قبل شركة "جوجل" من خلال عدد من الكورسات التي تجعل التعليم الجامعي ليس ضروريًا من وجه نظر الشركة، مشيرًا إلى أن الغرض من الكلية ليست الشهادة، فقد تُخرج مُتعلم.





وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الكلية إن لم تقدم تعليم عن التعايش مع العصر فستعاني كثيرًا في مقابل المؤسسات الكبيرة التي تنافس في توفير تعليم بالتعاصر مع التحول التكنولوجي، مشددًا على أن المواطن يحاول أن يتوفر له عمل بنظام التكنولوجيا.



