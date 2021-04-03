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خبير أمن معلومات: شهادة جوجل توفر عمل في 6 أشهر فقط وإنقاذ للطالب

السبت 03/أبريل/2021 - 06:16 ص
جوجل
جوجل
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن هناك مشروع من قبل شركة "جوجل" من خلال عدد من الكورسات التي تجعل التعليم الجامعي ليس ضروريًا من وجه نظر الشركة، مشيرًا إلى أن الغرض من الكلية ليست الشهادة، فقد تُخرج مُتعلم.

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الكلية إن لم تقدم تعليم عن التعايش مع العصر فستعاني كثيرًا في مقابل المؤسسات الكبيرة التي تنافس في توفير تعليم بالتعاصر مع التحول التكنولوجي، مشددًا على أن المواطن يحاول أن يتوفر له عمل بنظام التكنولوجيا.

وأوضح أن جوجل توفر دورات وتدريبات لـ6 أشهر ثم توفر لك العمل في المهنة التي تدربت بها، مشددًا على أن تدريبات جوجل لن توفر لك رخصة العمل بعض المهن مثل المحامي، حيث إن هذه الرخصة تتطب معايير ولن تتواجد في شهادة "جوجل"، معقبًا: "شهادة جوجل إنقاذ للطالب الذي لا يلتحق بالجامعة".

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شهادات ودروات من جوجل جوجل بوابة الفجر الفجر أبراهيم عيسى

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