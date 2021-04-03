المفتي: تكافل وكرامة من أهم المبادرات التي خففت عن الفقراء.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مبادرات "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"من أهم المبادرات التي ساهمت في التخفيف عن الفقراء.





وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج"نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المجتمع المدني يتحمل المسئولية أمام التاريخ وأمام ضميره المجتمعي وأمام مسئوليته التي هي ملقاه على عاقته.





وأضاف المفتي أن الزكاة التي تجمع بالمليارات مثل الزكاة الموجودة داخل بنك ناصر الاجتماعي، وبيت الزكاة والصدقات المصري، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، وصندوق تحيا مصر، ومصر الخير، وفي الأورمان، وبنك الطعام، وغيرها من المؤسسات العريقة التي لديها مسئولية تجاه المجتمع.



