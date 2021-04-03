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المفتي: تكافل وكرامة من أهم المبادرات التي خففت عن الفقراء.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 03:11 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مبادرات "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"من أهم المبادرات التي ساهمت في التخفيف عن الفقراء.

وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج"نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المجتمع المدني يتحمل المسئولية أمام التاريخ وأمام ضميره المجتمعي وأمام مسئوليته التي هي ملقاه على عاقته.

وأضاف المفتي أن الزكاة التي تجمع بالمليارات مثل الزكاة الموجودة داخل بنك ناصر الاجتماعي، وبيت الزكاة والصدقات المصري، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، وصندوق تحيا مصر، ومصر الخير، وفي الأورمان، وبنك الطعام، وغيرها من المؤسسات العريقة التي لديها مسئولية تجاه المجتمع.

وعن حياة كريمة قال مفتي الجمهورية، إن هذه المبادرة تدخل في دائرة التراحم والرحمة والتي قصدها الإسلام قصدا من خلال إيجاد مؤسسات تقوم على هذه المعاني، موضحا أن تبطين الترع والمصارف يمكن أن يدخل ضمن باب التراحم لأنها ستؤدي إلى الإرفاق بالمواطنين وتجعل الحياة سهلة ميسورة دون عناء.

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مفتي الجمهورية شوقي علام حياة كريمة بوابة الفجر الفجر

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