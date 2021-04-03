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الصحة تكشف عن حل مواجهة التكدس على مراكز تطعيم كورونا
السبت 03/أبريل/2021 - 12:33 ص
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك عدة سيناريوهات لضمان وصول لقاح كورونا للمواطنين بشكل لائق، لافتا إلى أنهم رصدوا تزاحم في بعض مراكز التطعيم في عدد من المحافظات، وذلك بسبب ذهاب 100% من الأشخاص المقرر تطعيمهم.
وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه من المقرر زيادة عدد مراكز التطعيم 200 مركز اعتبارا من الأسبوع المقبل، ومنهم 40 مركز بالقاهرة، وذلك لمواجهة تكدس المواطنين المسجلين للحصول على اللقاح.
وأضاف أنه سيتم زيادة الفرق الطبية، وسيصل عدد مراكز التطعيم إلى 340 مركز، معلقا: "من الأحد القادم لن يكون هناك زحام في عملية الحصول على التطعيم"..
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