موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن مباراة السوبر الإفريقى التي ستجمع بين الأهلى ونهضة بركان المغربى ستقام فى قطر.





ويلعب الأهلى كأس السوبر الإفريقي كونه الفائز بدورى أبطال إفريقيا، بينما يخوض نهضة البركان المغربي المباراة باعتباره بطل الكونفدرالية الإفريقية.





حيث أكد مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية، أن مباراة السوبر الإفريقى ستقام يوم الثامن والعشرين من شهر مايو المقبل، وذلك في ظل صعوبة الموقف الحالي بشأن ضغط المباريات.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر في شهر ديسمبر الماضي عن إقامة السوبر الإفريقي فى دولة قطر، بدلًا من مصر، وذلك عقب الوصول مع الجانب القطري على مستوى الاتفاق حول تنظيم المباراة.



