موسيماني يستقر على إبعاد ثنائي الأهلي عن تشكيل الأحمر أمام المريخ السوداني





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر أمام المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موسيماني يبعد الشحات وبواليا عن تشكيل الأهلي أمام المريخ





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مساء السبت على ملعب الفريق السوداني.





من جانب كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن بيتسو موسيماني، استقر على بقاء حسين الشحات و والتر بواليا على مقاعد البدلاء أمام المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لمواجهة المريخ السوداني كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد





خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية





خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي «قفشة» - محمد شريف





مهاجم صريح: مروان محسن.





الجدير بالذكر أن الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل المريخ السوداني صاحب الأرض والضيافة، المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة.



