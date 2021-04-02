توخيل يكشف موقف تشيلسي من ضم هالاند وأجويرو

رفض مدرب تشيلسي توماس توخيل، الرد على تكهنات بشأن رغبة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في التعاقد مع إرلينغ هالاند أو سرجيو أغويرو بعد نهاية الموسم الحالي.





وأعلن سيتي الإثنين الماضي، أن هدافه التاريخي أغويرو سيغادر النادي في نهاية الموسم عندما ينتهي تعاقده، بينما أصبح هالاند البالغ عمره 20 عاماً من أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا بعد تألقه هذا الموسم.





وقال توخيل الذي سبق له تدريب دورتموند للصحافيين اليوم الجمعة: "لن أرد على هذا السؤال احتراماً للاعب (هالاند) وبروسيا دورتموند، هناك ضجة كبيرة حول اللاعب ووكيل أعماله".





وأضاف: "يبدو أن الأمر يتحول إلى سباق محموم بين الأندية للتعاقد معه.. إنه لاعب واعد لكنه لا يلعب معنا حالياً، نكن أيضاً احتراماً كبيراً لمانشستر سيتي ولاعبه البارز سرجيو أغويرو، إنه لاعب كبير، لكننا ننافس في ثلاث مسابقات مع مانشستر سيتي لذا لن أتحدث عن لاعبهم".





وربطت تكهنات ثنائي الهجوم باحتمال الانتقال إلى تشيلسي حيث لا يزال تيمو فيرنر يعاني أمام المرمى، وأهدر المهاجم فرصة ذهبية في خسارة ألمانيا 1-2 أمام مقدونيا الشمالية، لكن توخيل بدد أي شكوك حول مستوى اللاعب.





وقال: "يسجل تيمو الأهداف منذ صغره ولم يتوقف أبداً، أدعوه لمواصلة الثقة في قدراته وسيعود حتماً لهز الشباك".





وعبر توخيل عن سعادته بجاهزية كل المدافعين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم لكنه أضاف أن لاعب الوسط نغولو كانتي سيغيب عن مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال أمام بورتو الأسبوع المقبل بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية مع فرنسا.



