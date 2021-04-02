أسامة ربيع: عبور أكثر من 300 سفينة قناة السويس حتي الان

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الانتهاء من عبور 361 سفينة عالقة بسبب السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك 85 سفينة أخرى ستعبر القناة غدا، وبهذا تكون انتهت أزمة السفن العالقة بقناة السويس، لافتا إلى أن أيام 31 مارس و1 إبريل كان هناك قلة في عدد السفن الجديدة بالقناة.

وأضاف أن الوضع اليوم عاد لطبيعته اليوم حيث وصل القناة 63 سفينة جديدة، مؤكدا أنه في خلال يومين ستكون عادت الحركة لطبيعتها..

