الآثار: نشهد اليوم أكثر من حدث على رأسهم نقل المومياوات

كشف المهندس خالد شريف، مستشار وزير الآثار للتحول الرقمي، تفاصيل نقل المومياوات لمتحف الحضارة، قائلًا إن اليوم السبت يشهد أكثر من حدث؛ أولهم نقل المومياوات الملكية، والثاني هو افتتاح متحف الحضارة، والذي يضم قاعة المومياوات الملكية، والتي ستكون نهاية رحلة المومياوات.



وأضاف "شريف"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن متحف الحضارة يضم مجموعة من التكنولوجيات والتقنيات، بعضها تم تشغيله بالفعل، والبعض الآخر سيتم تشغيله تباعًا، منوهًا بأن افتتاح المتحف سيكون مساء الغد، مشيرًا إلى أنه يمكن حجز تذاكر المتحف إلكترونيًا لأول مرة.



وتابع مستشار وزير الآثار للتحول الرقمي،: "حدث نقل المومياوات مفيش زيه في العالم ولا حصل زيه ولا هيحصل زيه".

