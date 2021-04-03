محيي إسماعيل يعلق على مشاركة هند صبري في موكب نقل المومياوات.. فماذا قال؟





علق الفنان محيي إسماعيل، على حدث نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، حيث قال إنه حدث مهم، ولا يتكرر كثيرا، وفخر لكل من يشهد الموكب هذا.





وقلل بخصوص مشاركة الفنانة هند صبري في الموكب: "هند فنانة غير مسبوقة في السينما ومثقفة ومصر تحتضن كل نجوم العالم".





يذكر أن العالم يترقب اليوم السبت، مشهدا تاريخيا يتابعه العالم أجمع، وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا، تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة، في اجتماعها الأحد الماضي.