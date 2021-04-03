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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 -4- 2021

السبت 03/أبريل/2021 - 12:08 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 3 ابريل 2021، بعد ارتفاعات قوية  سجلتها اليومين الماضيين على اثر ارتفاع السعر العالمي مع تراجع سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم 3-4-2021

وسجل سعر جرام الذهب اليوم   4 ابريل 2021 ، عيار 21 ارتفع اليوم إلى 757 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648.9 جنيه، وعيار 24 نحو 865.2 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 6056 جنيهًا.

ارتفاع اسعار الذهب أمس الجمعة

وكانت اسعار الذهب في السوق المحلي شهدت  ارتفاعات قوية، حيث زاد سعر جرام الذهب في تعاملات  أمس بقيمة 15 جنيه وأول امس بقيمة 13 جنيه.



أسعار الذهب  عالميا :

ارتفع الذهب مجددا  بداية من يوم أمس الخميس عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما قدمت خطة للرئيس جو بايدن بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.

 

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار يوم الأربعاء،ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية

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