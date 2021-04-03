ارتفاع في درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 3 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.