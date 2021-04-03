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ارتفاع في درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس السبت

السبت 03/أبريل/2021 - 01:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 3 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء.
ارتفاع في درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس السبت
ارتفاع في درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس السبت

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