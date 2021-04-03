خوفًا من رحيله.. الأهلي يُعدل عقد نجم الفريق









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى لقاء قوي بين الفريقين





وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق نهاية الموسم





يأتي رفض موسيماني بالتزامن مع تلقي افشة عدة عروض في الفترة الماضية ما جعلت إدارة الأهلي تستفسر عن موقف موسيماني من رحيل اللاعب





وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار ، أن الجهاز الفني للأهلي تحدث مع افشة وطالبوه بالتركيز في الفترة المقبلة وابلغوه ان ملف احترافه مرفوض نهائيا مع حصوله على وعد بزيادة راتبه في الفترة المقبلة تقديرا لمجهوداته ع الفريق.