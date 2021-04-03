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"تنشيط السياحة": مصر في الخمس مراكز الأولى لوجهات السائحين حول العالم

السبت 03/أبريل/2021 - 07:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر تقدمت 9 مراكز في التنافسية العالمية للسياحة من 2017 إلى 2019.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع قناة الأولى، اليوم الجمعة أن مصر في المراكز 5 الأولى لاختيارات وجهة السائحين حول العالم، لافتا إلى أنه تم إطلاق 150 حملة توعية بأهمية الترويج السياحي من بينها حملة "اكتشف مصر".

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن متحف الحضارة يضم تكنولوجيات عرض هي الأحدث في العالم، لافتا إلى أنه سيتم ترجمة حدث موكب نقل المومياوات الملكية لـ 14 لغة.

ونوه رئيس هيئة تنشيط السياحة بأن موكب نقل المومياوات الملكية يستغرق 45 دقيقة ويتضمن فعاليات فنية وثقافية وتثقفية وتشويقية.

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