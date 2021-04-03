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لايبزيج يفقد نجمه أمام بايرن ميونيخ

السبت 03/أبريل/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشف جوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزج اليوم الجمعة أن الفريق سيفتقد جهود المدافع أنجيلينو في المواجهة المقررة أمام بايرن ميونخ غدا السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

من ناحية أخرى، كشف ناجلزمان عن عودة لاعب قلب الدفاع دايوت أوباميكانو من الإصابة.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :"(أنجيلينو) غير متاح، فلم يتدرب مع الفريق بعد. ربما يعود أمام (فيردر) بريمن."

وأضاف بشأن أوباميكانو، الذي سينتقل إلى بايرن ميونخ في الصيف :"(أوباميكانو) يبدو بحال جيد، تدرب طوال الأسبوع، وأظهر مستويات قوية للغاية في اليومين الماضيين."

كذلك سيغيب مارسيل هالستنبيرج عن صفوف لايبزج في مباراة الغد، حيث لا يزال اللاعب يخضع للحجر الصحي، وذكرت السلطات الصحية المحلية في مدينة لايبزج أنه لا يمكن تقليص فترة الحجر الصحي المحددة بأسبوعين.

وأكد ناجلزمان على أهمية مباراة الغد قائلا :"إن لم نحقق الفوز أو التعادل، لن يكون الموسم قد انتهى، لكن السباق على اللقب سيكون كذلك."

وقبل مواجهة الغد، يحتل بايرن ميونخ حامل اللقب صدارة البوندسليجا بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.

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