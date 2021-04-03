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نشوى مصطفى تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل خليجي

السبت 03/أبريل/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن مشاركتها في مسلسل خليجي يحمل اسم "اللي نحبهم"، ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل، عبر قناة الإمارات، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويشارك في بطولة المسلسل الخليجي «اللي نحبهم» كلًا من: أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وجمعة علي، وهو من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.


وكان آخر أعمال نشوى مصطفى مسرحية "عطل فنى" التي تم عرضها في السعودية، وهى بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعارأمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

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