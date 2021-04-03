الكشف عن حقيقة أزمة أحمد فتحي مع بيراميدز

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل جديدة في أزمة أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.





وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأزمة بدأت بمشادة بين أحمد فتحي ودونجا عقب مباراة الفريق الأخيرة في الكونفدرالية.





وأشار إلى أن المشكلة تطورت بعد ذلك داخل غرفة خلع الملابس وحاول هاني سعيد المدير الرياضي التدخل لكن فتحي رفض تدخله وتم تغريم اللاعب 50 ألف جنيه على أثر تلك الواقعة.





وأوضح المدير الرياضي أن كل ما يتردد من شائعات لضرب استقرار الفريق ووحدة لاعبيه لن تحقق مرادها نافيا بشكل قاطع كل ما تردد عن تفكير المدير الفني لفريق الكرة في الاستغناء عن خدمات النجم الكبير أحمد فتحي، مؤكدا أن فتحي لاعب من طراز خاص ونجم كبير يتشرف النادي بوجوده بين صفوف لاعبيه، وأنه لا غنى عنه لتدعيم خط الدفاع، نظرا لخبراته الطويلة، وحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة.





شدد هاني سعيد على أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات، مشيرا إلى أن البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته.



