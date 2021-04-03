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لجنة جديدة في الزمالك خلال ساعات

السبت 03/أبريل/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام مولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى لقاء قوي بين الفريقين ويرغب الزمالك فى الفوز من أجل المنافسة على الصعود لدور الثمانية من البطولة.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن صدور قرار من جانب وزارة الشباب والرياضة خلال ساعات بتشكيل لجنة جديدة لإدارة الزمالك.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن اللجنة مكونة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي، مشيرًا إلى أن حسين لبيب سيكون هو المدير التنفيذي وطارق حشيش مدير مالي والدكتور حسين السمري مدير نشاط رياضي.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من بعض نجوم الكرة لإدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم ومن بين المرشحين الدكتور محمود سعد.

وشدد على أنه سيتم فتح الباب للترشح خلال يوليو المقبل على أن تقام الانتخابات في موعد أقصاه سبتمبر.

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