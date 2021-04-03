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لأول مرة تستخدم في العالم.. ربيع: ابتكرنا طريقة تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 03:46 ص
أسامة ربيع
أسامة ربيع
هدى عبدالرازق
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رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على من يرددون أن تحريك السفينة الجانحة ليس انجاز مصري، مشيرا إلى أنه شارك في عملية تعويم السفينة 15 قاطرة وكراكتين منهم قاطرة واحدة هولندية.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "النسبة 99.9%.. الموضوع متصور"، لافتا إلى أنهم ابتكروا طريقة جديدة في تعويم السفن وتستخدم لأول مرة في العالم.

وأضاف ان مهندس مصري هو صاحب فكرة التكريك تحت السفينة الجانحة، متابعا: "عندنا شباب بيقول أفكار غير مسبوقة.. وأفكارهم أحسن مننا".

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