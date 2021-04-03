تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا



تدهور حالة الموسيقار هاني مهنا الصحية بعد نقله إلى المستشفى، الخميس، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ونُقل هاني مهنا، إلى أحد المستشفيات، خلال الساعات الماضية؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، لم تتضح تفاصيلها حتى الآن، وهذا ما أكدته مصادر مقربة من هانى مهنا.



وكان قد كشف النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين فى تصريحات صحفية، عن إصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتلقى العلاج في المنزل وحالته لا تستدعى الذهاب للمستشفى، وأنه يتابع حالته مع زوجته هاتفيا، متمنياً له الشفاء العاجل.