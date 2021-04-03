Advertisements

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تدهور حالة الموسيقار هاني مهنا الصحية بعد نقله إلى المستشفى، الخميس، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونُقل هاني مهنا، إلى أحد المستشفيات، خلال الساعات الماضية؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، لم تتضح تفاصيلها حتى الآن، وهذا ما أكدته مصادر مقربة من هانى مهنا.

وكان قد كشف النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين فى تصريحات صحفية، عن إصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتلقى العلاج في المنزل وحالته لا تستدعى الذهاب للمستشفى، وأنه يتابع حالته مع زوجته هاتفيا، متمنياً له الشفاء العاجل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني مهنا منوعات كورونا فن

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على إبعاد ثنائي الأهلي عن تشكيل الأحمر أمام المريخ السوداني

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

خوفًا من رحيله.. الأهلي يُعدل عقد نجم الفريق

منذ ساعة

تطورات جديدة في صفقة هالاند مع برشلونة

منذ ثلث ساعة

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لجنة جديدة في الزمالك خلال ساعات

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

آخرهم رجاء الجداوي.. مشاهير أُصيبوا بفيروس كورونا × 8 أيام (اعرف التفاصيل)

خالد نبيل يكشف آخر التطورات الصحية لحالة شقيقته بعد إصابتها بكورونا

وفاة الفنان العراقي خلف ضيدان إثر إصابته بكورونا

رغم إصابته بكورونا.. كيف يتابع "ترامب" عمله بالمركز الطبي؟

كريمة صائب عريقات تكشف حقيقة وفاته

ولي العهد يبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

10:50 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

09:31 م

موسيماني يستقر على إبعاد ثنائي الأهلي عن تشكيل الأحمر أمام المريخ السوداني

11:57 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة