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الصحة تكشف بشرى سارة عن لقاحات كورونا (فيديو)
السبت 03/أبريل/2021 - 12:44 ص
هدى عبدالرازق
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قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إنهم رصدوا أن هناك أشخاص سجلوا على موقع الحصول على لقاح كورونا، وسجلوا أن لديهم أمراض مزمنة، وعند فحص تقاريرهم بعد حصولهم على موعد تبين أن النسب التي سجلوها ليست دقيقة.
وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم قاموا بمضاعفة الفرق الطبية الموجودة في مراكز تطعيم كورونا لاستيعاب عدد المواطنين، مؤكدا أنه اعتبارا من يوم الأحد لن يكون هناك زحام أو تكدس في مراكز التطعيم.
وأضاف أن عدد من سجلوا للحصول على اللقاح وصل إلى 800 ألف شخص، منوها بأنه من المتوقع استقبال 5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال شهر إبريل أو مايو على الأكثر..
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