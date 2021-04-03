الصحة تكشف بشرى سارة عن لقاحات كورونا (فيديو)

قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إنهم رصدوا أن هناك أشخاص سجلوا على موقع الحصول على لقاح كورونا، وسجلوا أن لديهم أمراض مزمنة، وعند فحص تقاريرهم بعد حصولهم على موعد تبين أن النسب التي سجلوها ليست دقيقة.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم قاموا بمضاعفة الفرق الطبية الموجودة في مراكز تطعيم كورونا لاستيعاب عدد المواطنين، مؤكدا أنه اعتبارا من يوم الأحد لن يكون هناك زحام أو تكدس في مراكز التطعيم.



