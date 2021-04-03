قبل نقل المومياوات.. "أحمس نفرتاري" أول امرأة في التاريخ تقود فرقة عسكرية كاملة

قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي في جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن الملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس الأول محرر مصر وطارد الهكسوس والآسيويين ومؤسس الأسرة الثامنة عشر أعظم الأسر الحاكمة في مصر، ومن المقرر نقل مومياءها إلى متحف الحضارة، اليوم السبت، ضمن 22 مومياء ملكية.





وأضاف "ريحان"، أن حكم أحمس الأول من 1550 حتى 1525 ق.م. وقد لعبت أحمس نفرتاري دورًا بارزًا في المعركة التي انتهت بطرد الغزاة من مصر، وكانت أول امرأة في التاريخ تتقلد منصب قيادة فرقة عسكرية كاملة وقاتلت بكفاءة شديدة.





وتابع الخبير الأثري، أن والدتها هي نفرتاري إياح حتب زوجة الملك سقنن رع تاعا الثاني من ملوك الأسرة السابعة عشر، وقد وجدت بعض النقوش التي توضح أن إياح حتب كانت تشارك ولديها كامس وأحمس في الحكم خلال حرب التحرير للتخلص من الهكسوس، وأنجبت نفرتارى سبعة أبناء، ثلاثة أولاد مات منهم اثنين وأربعة بنات مات منهم ثلاثة





وعند وفاة أحمس الأول أصبحت الوصي لابنها أمنحوتب الأول، حتى تمكن من بلوغ السن واعتلاء العرش، ومن المعروف أنها كانت لا تزال على قيد الحياة خلال السنة الأولى من عهد تحوتمس الأول





أول ملكة تحصل على لقب "الزوجة الإلهية"

واسم أحمس نفرتاري وجد في سيناء وكانت مشهورة، وكانت أول ملكة تحصل على مركز الزوجة الإلهية لآمون وقد عاشت أحمس نفرتاري خلال حكم كلًا من زوجها وابنها أمنحوتب الأول وحفيدها تحتمس الأول ويوجد لها تمثال في معبد الكرنك.





واتخذت عدة ألقاب منها الأميرة الوراثية، سيدة العطاء، عظيمة الثناء، أم الملك، الزوجة الملكية العظيمة، المتحدة مع التاج الأبيض، ابنة الملك

وكشف عن لوحتين مؤرَّختين بالسنة الثانية والعشرين من حكم أحمس وقد سجل عليهما فتح محاجر لقطع الأحجار اللازمة لبناء معبد بتاح بمنف ومعبد آمون بطيبة، ونجد قبل النص في أعلى اللوحة ألقاب الملك أحمس ثم ألقاب زوجته "أحمس نفرتاري" بصورة بارزة تفوق ألقاب زوجها، والنص هو: