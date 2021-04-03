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تطورات جديدة في صفقة هالاند مع برشلونة

السبت 03/أبريل/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
محمد الدمنتاوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الموسم المقبل.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال هالاند ووالد اللاعب، قد عقدا اجتماعًا مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي، قبل السفر لمقابلة مسؤولي ريال مدريد.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي برشلونة أبلغوا رايولا ووالد هالاند في الاجتماع، أنهم لديهم القدرة على مواجهة المنافسة في الصفقة.

وتابع التقرير، أن مسؤولو برشلونة أكدوا في اللقاء أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون ضمن مشروع النادي الكتالوني في الموسم الجديد.

وأشار التقرير، أن مسؤولي برشلونة قالوا لرايولا ووالد هالاند، أن ليونيل ميسي يريد اللعب مع هالاند، الأمر الذي أثار حماسهما بشدة.

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