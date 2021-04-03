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3 فئات مستهدفة.. كيف تحصل على 200 جنيه للأطفال تحت عمر 18 عامًا؟

السبت 03/أبريل/2021 - 07:42 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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أكدت وزارة التضامن الإجتماعي، منح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 200 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

ويقدم طلب للحصول على المعاش بعد استيفاء بيانات الطفل بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل إقامته.

وتستعرض "الفجر" الفئات المستهدفة لإعطاءهم المنحة لكلا من:
- الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.
- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.
- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات.

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وزارة التضامن الفجر الفئات المستهدفه

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