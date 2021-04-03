تعرف على معلق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ضيفا ثقيلا مساء اليوم السبت أمام مضيفه مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





معلق مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على أرضية ملعب ستاد 5 يونيو بالجزائر، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.





وتنقل قناة "bein sports 4" مساء اليوم السبت حصريًا مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بتعليق صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي.





ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين فقط، بينما يأتي مولودية الجزائر صاحب الأرض والضيافة، في الترتيب الثاني برصيد ثماني نقاط.



