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رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال في حفل مركز المنارة

السبت 03/أبريل/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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 أحيا النجمين رامي جمال وتامر عاشور  حفلً غنائيًا ضخما على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس. 

وقدما خلال الحفل باقة من أشهر أغانيهم التي تفاعل معها الجمهور.

وكان ضيف الحفل النجم لأحمد جمال الذى شارك رامي جمال إحدى الاغنيات فيما احتفل الأخير بعيد ميلاد الأول على المسرح 

الحفل أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع على مدار 3 أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولى بالقاهرة الجديدة.  

ويختتم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلات موسم الربيع يوم 9 أبريل القادم، يقوم بتنظيم الاحتفال إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني    والصوت المهندس عماد نبيل والاضاء وليد الحريرى والتغطية الإعلامية وديع عزمى.




رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال في حفل مركز المنارة
رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال في حفل مركز المنارة
رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال في حفل مركز المنارة
رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال في حفل مركز المنارة
رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال في حفل مركز المنارة
رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال في حفل مركز المنارة
رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال في حفل مركز المنارة
رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال في حفل مركز المنارة

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