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في اليوم العالمي للتوحد.. كيف يتمكن الآباء من مساعدة طفلهما المصاب بالمرض؟ (إنفوجراف)
السبت 03/أبريل/2021 - 07:15 ص
منى صموئيل
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بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد، نشرت وزارة الصحة والسكان، منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن كيفية تعامل الآباء مع طفلهما المصاب بالتوحد ومساعدته، والتي تلخصت في التالي:
_ إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية
_ تزويد الطفل بالعلاجات النفسية والسلوكية
_ توفير الدعم اللازم للطفل
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