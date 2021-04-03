رامي جمال يشعل مهرجان الربيع ويقدم دويتوهات مع أحمد جمال وإسلام عرفة (صور)

أحيا النجم رامي جمال، ختام الليلة الثانية لموسم حفلات الربيع الذي يقام بساحة مركز المنارة للمؤتمرات بحضور كامل العدد من الشباب من مختلف الجنسيات العربية وسط إجراءات احترازية مشددة من الإلتزام بإرتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبي.





صعد رامي على خشبة المسرح باغنية "بقالي سنين" وسط هتافات الإعجاب وحرص بعدها على تحية الجمهور قائلا: "وحشتوني ووحشتني الحفلات" ثم قدم أغنية "اتفضل امشي" التي نزل خلالها من علي خشبة المسرح لتقديمها وسط الجمهور ثم صعد بعدها لعدم تكدس المعجبين.





كما قدم رامي عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة منها "ليالينا"، "سقف" و"مش كداب"، و"فترة مش سهلة"، و"اوعدينى"، "مش بمزاجك" و"قدامى"، و"سهرانالك عيونى"، وغيرها ممن طالب بها الجمهور.





وكانت مفاجأة الحفل فقرة قدم رامي خلالها أغنية "اوعديني" مع المطرب أحمد جمال الذي توافق يوم ميلاده مع الحفل لذا قام رامي بمشاركة الجمهور غناء "هابي بيرثداي" .





كما قدم رامي دويتو "فترة مش سهلة" مع المطرب الشاب إسلام عرفه ونالت إعجاب الجميع.





الحفل تميز بتجهيزات لايف بمواصفات عالمية وهو ضمن موسم حفلات الربيع التي التي ينظمها الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني والتي انطلقت منذ أسبوع ويختتم آخر حفلات الربيع الموسيقار العالمي عمر خيرت يوم الجمعه القادمه.



