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عاجل.. ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين لدورة ثانية

السبت 03/أبريل/2021 - 01:12 ص
اللجنة القضائية المشرفة
اللجنة القضائية المشرفة
ميسون أبو الحسن
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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقاقة الصحفيين، عن فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية.

وحصل "رشوان" على 1965 صوت، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة، من 3844 صوت صحيح لمقعد النقيب.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.

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