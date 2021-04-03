عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

أكدت شيماء، أحد محللين البرامج الرياضية الكبرى في مصر مشاركة اللاعب سعد سمير، في المارثون الرمضاني المقبل 2021.





وأشارة شيماء، خلال تواجدها مع الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم بؤنامج "جمهور التالتة" المذاع على فضائية "تايم سبورت"، أن النجم سعد سمير من المقرر أن يقدم دور جندي في القوات المسلحة خلال أحداث مسلسل الاختيار الجزء الثاني.





وشارك الاعب سعد سمير في العديد من مواسم برنامج المقالب الكبير الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان من كل عام.



