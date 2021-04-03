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عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

السبت 03/أبريل/2021 - 01:15 ص
الاختيار2
الاختيار2
محمد النجدي
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أكدت شيماء، أحد محللين البرامج الرياضية الكبرى في مصر مشاركة اللاعب سعد سمير، في المارثون الرمضاني المقبل 2021.

وأشارة شيماء، خلال تواجدها مع الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم بؤنامج "جمهور التالتة" المذاع على فضائية "تايم سبورت"، أن النجم سعد سمير من المقرر أن يقدم دور جندي في القوات المسلحة خلال أحداث مسلسل الاختيار الجزء الثاني.

وشارك الاعب سعد سمير في العديد من مواسم برنامج المقالب الكبير الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان من كل عام.

مسلسل "الاختيار 2 " مقرر عرضه في موسم رمضان القادم ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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