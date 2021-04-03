عاجل.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن نتيجة الانتخابات لمقاعد عضوية المجلس.

وفاز تحت السن كل من: أيمن عبدالمجيد وحصل على 1864 صوت، ودعاء النجار وحصلت على 1178 صوت، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحصل على 1045 صوت.

بينما فاز فوق السن كل من: محمد خراجة وحصل على 1338 صوت، وإبراهيم أبوكيلة وحصل على 1277 صوت، وحسين الزناتي وحصل على 1201 صوت.

وأعلنت اللجنة عن عن فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية،وحصل على 1965 صوت، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة، من 3844 صوت صحيح لمقعد النقيب.

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميل بالقاهرة والإسكندرية، وبدء التصويت.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتُعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.