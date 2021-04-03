Advertisements

عاجل.. اندلاع حريق خلف المدينة الصناعية برأس غارب (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 02:04 ص
حريق رأس غارب
حريق رأس غارب
محمد طه
Advertisements
اندلع حريق منذ قليل خلف المدينة الصناعية برأس غارب شمالي البحر الأحمر، وتحديدًا امتداد تقسيم أراضي الشركة العامة.

وعلى الفور أبلغ العاملون بالمنطقة الصناعية الحماية المدنية بالمدينة، حيث توجه إلى موقع الحريق رجال الحماية المدنية وعلى رأسهم الرائد - أحمد فؤاد قائد إدارة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات بشرية.

َومن جانبه تابع اللواء حامد أحمد رئيس مجلس مدينة رأس غارب، الموقف على أرض الواقع.
عاجل.. اندلاع حريق خلف المدينة الصناعية برأس غارب (صور)
عاجل.. اندلاع حريق خلف المدينة الصناعية برأس غارب (صور)
عاجل.. اندلاع حريق خلف المدينة الصناعية برأس غارب (صور)
عاجل.. اندلاع حريق خلف المدينة الصناعية برأس غارب (صور)
عاجل.. اندلاع حريق خلف المدينة الصناعية برأس غارب (صور)
عاجل.. اندلاع حريق خلف المدينة الصناعية برأس غارب (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رأس غارب حريق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

لجنة جديدة في الزمالك خلال ساعات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ ساعة و 21 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

منذ حوالي 4 ساعات

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على إبعاد ثنائي الأهلي عن تشكيل الأحمر أمام المريخ السوداني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في صفقة هالاند مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خوفًا من رحيله.. الأهلي يُعدل عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بمصنع الشركة اليابانية في أكتوبر

التحريات الأولية: بقايا سيجارة مشتعلة وراء حريق مصنع الشركة اليابانية بأكتوبر

مصدر أمني: السيطرة على حريق شب بمصنع مستحضرات تجميل في أكتوبر

حريق هائل يلتهم مصنع الفيروز للجلود جنوب بورسعيد "صور"

اندلاع حريق هائل بشركة أدوية في أكتوبر

اندلاع حريق بمستشفي حميات إمبابة.. ومحاولات للسيطرة عليه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

12:46 ص

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

10:50 م

مفاجأة كبرى.. موسيماني يرفض استمرار نجم الأهلي

09:31 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة