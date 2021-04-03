عاجل.. اندلاع حريق خلف المدينة الصناعية برأس غارب (صور)

اندلع حريق منذ قليل خلف المدينة الصناعية برأس غارب شمالي البحر الأحمر، وتحديدًا امتداد تقسيم أراضي الشركة العامة.





وعلى الفور أبلغ العاملون بالمنطقة الصناعية الحماية المدنية بالمدينة، حيث توجه إلى موقع الحريق رجال الحماية المدنية وعلى رأسهم الرائد - أحمد فؤاد قائد إدارة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات بشرية.



