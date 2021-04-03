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جوارديولا يحذر مانشستر سيتي من لقاء ليستر

السبت 03/أبريل/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن مواجهة ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يمكن هزيمتنا، لقد هزمونا وأنا هنأتهم لكن هذا كان منذ وقت طويل، لقد كانت فترة طويلة حدثت أشياء كثيرة".

وتابع: "أعتقد أن الجميع لائقون، ولا توجد إصابات خطيرة، واختبارات كورونا سلبية وهذا مهم جدًا أيضًا".

وواصل: "منذ أن تولى برندان رودجرز تدريب ليستر تغير الفريق تماما بعد أسبوع واحد، مدرب رائع ولاعبون كبار، إنه تحدٍ كبير لنا غدًا".

وأضاف: "في الموسم الماضي، وبسبب التوقف أتيحت لهم فرصة رائعة للتأهل لدوري الأبطال لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك، الآن لديهم فرصة أخرى".

وأكمل: "سنرى اليوم كيف سيعود اللاعبون، كل يوم هو وضع جديد، نتائج اختبارات كوفيد سلبية، سنحاول الاستعداد للمباراة".

وأردف: "سنكون أقرب للتتويج بلقب الدوري الممتاز إذا فزنا على ليستر سيتي، وبعد ذلك ستكون كل مباراة نهائية بالنسبة لنا".

وأكد: "سأقوم بالتناوب كما أفعل طوال الوقت، لذلك لن نخسر المباراة بسبب طريقة تدوير الفريق، أنا أؤمن بأن كرة القدم الحديثة لا يستطيع أي لاعب تحملها جسديا أو عقليا، اللعب كل ثلاثة أيام لمدة 11 شهرً".

وأتم: "سأختار فريقًا للفوز بتلك المباراة، يقول الناس إننا قريبون، نحن في أفضل مركز، ليستر هو شاغلي الوحيد وبعد ذلك بعد تلك المباراة سأفكر في بوروسيا دورتموند".

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