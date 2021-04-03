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تعرف على معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني

السبت 03/أبريل/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
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يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره فريق المريخ السوداني اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 – 2021.

وتنطلق مباراة الأهلي والمريخ اليوم السبت، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستذاع مباراة الأهلي والمريخ اليوم السبت، 3 أبريل، عبر شبكة قنوات " بي إن سبورتس" القطرية الناقل الرسمي لبطولات إفريقيا، حيث ستنقل المباراة على قناة beIN sports 4، في الجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي.

واسندت شبكة القنوات القطرية مهمة التعليق على مباراة الأهلي والمريخ، إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

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