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نجم ريال مدريد يهدد جميع الخصوم بتصريح قوي

السبت 03/أبريل/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أكد كاسيميرو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه سيقاتل على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا، في الموسم الجاري.

وتحدث كاسيميرو لصحيفة ماركا الإسبانية، قائلًا: الجميع يعلم ما نستطيع القيام به، سنقاتل حتى النهاية، على الرغم من صعوبة الأمر، لكننا سنحاول الظفر باللقبين.

وأوضح: كل اللقاءات مهمة بالنسبة لنا، نحن متعودون على هذه المباريات الصعبة المقبلة، نحب ان نخوض مثل هذه المواجهات.

وأكمل: في البداية علينا خوض مباراة إيبار، ثم مواجهة ليفربول في دوري الأبطال، وبعد ذلك نركز على ملاقاة برشلونة في الكلاسيكو، لأنها ستكون مواجهة جميلة للغاية، وستحسم بالتفاصيل الدقيقة.

وتابع: نوعية مباريات مثل الكلاسيكو يريد جميع اللاعبين خوضها، وسنقدم كل ما لدينا في هذه المباراة، بجانب جميع المباريات القادمة.

وبسؤاله عن مباراة ليفربول؟ أجاب: من يرتكب أخطاء أقل سيفوز، الريدز يمتلك لاعبين مميزين، وهذه المباراة قد تكون في نهائي الشامبيونزليج، تلك المواجهات تمنحك دفعة كبيرة في المرحلة الأخيرة من الموسم، إذا نجحت في تخطيها.

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