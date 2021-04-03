نجم ريال مدريد يهدد جميع الخصوم بتصريح قوي

أكد كاسيميرو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه سيقاتل على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا، في الموسم الجاري.





وتحدث كاسيميرو لصحيفة ماركا الإسبانية، قائلًا: الجميع يعلم ما نستطيع القيام به، سنقاتل حتى النهاية، على الرغم من صعوبة الأمر، لكننا سنحاول الظفر باللقبين.





وأوضح: كل اللقاءات مهمة بالنسبة لنا، نحن متعودون على هذه المباريات الصعبة المقبلة، نحب ان نخوض مثل هذه المواجهات.





وأكمل: في البداية علينا خوض مباراة إيبار، ثم مواجهة ليفربول في دوري الأبطال، وبعد ذلك نركز على ملاقاة برشلونة في الكلاسيكو، لأنها ستكون مواجهة جميلة للغاية، وستحسم بالتفاصيل الدقيقة.





وتابع: نوعية مباريات مثل الكلاسيكو يريد جميع اللاعبين خوضها، وسنقدم كل ما لدينا في هذه المباراة، بجانب جميع المباريات القادمة.





وبسؤاله عن مباراة ليفربول؟ أجاب: من يرتكب أخطاء أقل سيفوز، الريدز يمتلك لاعبين مميزين، وهذه المباراة قد تكون في نهائي الشامبيونزليج، تلك المواجهات تمنحك دفعة كبيرة في المرحلة الأخيرة من الموسم، إذا نجحت في تخطيها.



