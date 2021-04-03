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بدون مكياج.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 03/أبريل/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة نيلي كريم جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة بدون مكياج.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

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