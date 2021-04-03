محمد سامي ينشر صورة جديدة له من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"

شارك المخرج محمد سامى جمهوره ومحبيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل " نسل الاغراب"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق محمد سامى على الصورة" نسل الأغراب "، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه، وتفاعل معها.



يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السبق الرمضاني القادم 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.