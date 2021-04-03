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لحسم الصفقات.. موعد جلسة موسيماني مع الأهلي

السبت 03/أبريل/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في عقد جلسة بعد اختتام مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا، مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

الجنوب إفريقي أرسل طلبه إلى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من أجل وضع الرتوش الأخيرة على الصفقات التي يرغب في ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما يناقش أيضًا أمر المعارين والمطلوب عودتهم، بالإضافة إلى العناصر التي سوف تغادر خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي لمواجهة المريخ السودانى، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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