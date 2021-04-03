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شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل "خلي بالك من زيزي" للنجمة أمينة خليل

السبت 03/أبريل/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طرحت قناة ام بي سي البرومو الرسمي لمسلسل " خلي بالك من زيزى "، والذى من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.


وكانت الشركة المنتجة قد كشفت منذ أيام، عن البوستر الرسمي، وظهرت أمينة خليل متصدرة البوستر الدعائي بمفردها، في صورة نصف فوتوغرافية ونصف كرتونية، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة mbc مصر ومنصة SHAHID.


يذكر أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة "أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

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