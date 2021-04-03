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هيثم عرابي: الأهلي أفضل من المريخ وهو الأقرب للفوز

السبت 03/أبريل/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى لقاء قوي بين الفريقين.

وأكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي أن فرص الأهلي أكبرللفوز على المريخ السوداني غدًا السبت بدوري أبطال افريقيا.

وأوضح عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأهلي أفضل من الناحية الفنية والبدنية وفرصه هي الأكبر.

وأشار إلى أن مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية وحال التغلب على المشاكل التي كانت قائمة من قبل سيتمكن من تحقيق الفوز على مولودية الجزائر.

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