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موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الإسباني

السبت 03/أبريل/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره إيبار، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره إيبار، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني وست نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين يتواجد إيبار في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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