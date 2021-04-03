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مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا

السبت 03/أبريل/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لملاقاة المريخ السوداني اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

وأستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة المريخ في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

وسيكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، جونيور أجاي.

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