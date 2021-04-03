موعد مباراة ميلان ضد سامبدوريا فى الدوري الإيطالي

يواجه اليوم السبت نادي ميلان نظيره سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو جيوزيبي مياتزا الدولي بمدينة ميلانو.





وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويحتل نادي ميلان المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز خلف المتصدر إنتر ميلان.



