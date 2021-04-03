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موعد مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

السبت 03/أبريل/2021 - 03:51 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا، على نظيره المريخ السوداني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، اليوم السبت 3 أبريل، على ملعب الجوهرة بأم درمان، في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولي، انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ووالتر بواليا.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بالمجموعة الأولي، برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط، بينما المريخ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط، ويأتي فيتا كلوب ثالثًا برصيد أربع نقاط.

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