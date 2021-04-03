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قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

السبت 03/أبريل/2021 - 04:13 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي المريخ السوداني، عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحاول المارد الأحمر في تحقيق الفوز، من أجل ضمان التأهل وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية للبطولة، الحامل لقبها بالموسم الماضي.

أعلنت قناة مكسبي المصرية، عن مفاجأة سارة لجماهير القلعة الحمراء، بعدما كشفت عن نقل المباراة على الهواء مباشرة.

ومن المنتظر أن تكون قناة مكسبي على التردد 11411 أفقي، ومعدل الترميز 27500 بالإضافة إلى مكسبي سبورت على نفس التردد.

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