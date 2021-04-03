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تشكيل ميلان المتوقع ضد سامبدوريا فى الدوري الإيطالي

السبت 03/أبريل/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي ميلان نظيره سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو جيوزيبي مياتزا الدولي بمدينة ميلانو.

وجاءت تشكيلة ميلان المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: هيرنانديز، توموري، سيمون كاير، ديوجو دالوت.
خط الوسط: فرانك كيسى، إسماعيل بن ناصر، ساليمايكيرس.
خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش، هاكن، أنتي ريبيتش.

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