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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المولودية في دوري أبطال إفريقيا

السبت 03/أبريل/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مواجهة مصيرية مساء اليوم السبت أمام مضيفه مولودية الجزائر، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب ستاد 5 يونيو بالجزائر، وذلك لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة مولودية الجزائر كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبو جبل
خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة
خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي
خط الهجوم:- أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد السيد زيزو
مهاجم صريح:- حميد أحداد.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين فقط، بينما يأتي مولودية الجزائر صاحب الأرض والضيافة، في الترتيب الثاني برصيد ثماني نقاط.

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