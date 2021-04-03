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موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو فى الدوري الإيطالي

السبت 03/أبريل/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي يوفنتوس نظيره نادي تورينو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي تورينو.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الرابع فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 55 نقطة.

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