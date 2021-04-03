تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد تورينو فى الدوري الإيطالي

يواجه اليوم السبت نادي يوفنتوس نظيره نادي تورينو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي تورينو.





وجاءت تشكيلة يوفنتوس المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، كيليني، دي ليخت، دانيلو.

خط الوسط: رابيوت، بيتانكور، رامسي، فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.



