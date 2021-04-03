مواعيد مباريات منتخب مصر المؤهلة لمونديال 2022

كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بشكل مبدئي.





ويأتي المنتخب المصري في المجموعة السادسة رفقة أنجولا والجابون وليبيا، حيث يتأهل المتصدر في المجموعات العشرة، على أن يقام دور المجموعات بأكمله خلال أربعة أشهر فقط.





مواعيد مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر، أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا، أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر، أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون، أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.



