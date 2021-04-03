موعد مباراة تشيلسي ضد وست بروميتش في الدوري الإنجليزي اليوم السبت

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قويه تجمع بين تشيلسي وويست بروميتش ضمن مباريات الجوله ال 30 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج في لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.





وتقام مباراه تشيلسي ووست بروميتش فى تمام الواحده ونصف ظهرا بتوقيت القاهره والثانيه والنصف عصرا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناه بي أن سبورتس.





وكان تشيلسي قد صعد لدور ال8 من بطوله دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتليتكو مدريد وسيواجه فريق بورتو البرتغالي في الدور الثمانية.





ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة، بينما فريق ويست بروميتش في المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة.



